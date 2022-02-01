РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. В Щелкове в монинском Доме офицеров открылась уникальная фотовыставка Сергея Хворостова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Автор снимков больше 10 раз побывал на Северном полюсе, принял участие в 3 антарктических экспедициях, а также сопровождал знаменитую арктическую экспедицию летом 2007 года, в ходе которой осуществлялось погружение аппаратов «Мир» на дно Северного Ледовитого океана.

Сергей Хворостов внесен в книгу рекордов Гиннеса как первый в мире фотограф, запечатлевший белого медведя в точке географического Северного полюса.

Посетить выставку можно до 8 февраля.