РИАМО - 1 фев. Запуск единого скоростного диаметра протяженностью 68 км позволит улучшить связность 44 столичных районов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Благодаря новой трассе будет значительно улучшена транспортная доступность для более чем 4,5 млн человек.

«Единый скоростной диаметр, который протянется от Симферопольского шоссе до трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», пройдет через 6 округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, улучшив связность 44 столичных районов с населением более 4,5 млн человек», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что трасса будет сформирована из Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд и пройдет через всю Москву с юга на север, минуя центр города.

«Благодаря тому, что магистраль на всем своем протяжении будет бессветофорной, автомобилисты смогут значительно экономить время в пути – от 10 до 50 минут, в зависимости от расстояния и времени суток», – заявил Бочкарев.

Ранее о решении объединить СВХ и ЮВХ в новую магистраль «Московский скоростной диаметр» объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», – написал Собянин на своем официальном сайте.

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