РИАМО - 1 фев. Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» начался в Подмосковье. Программа направлена на привлечение специалистов в школы, где существует нехватка кадров, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«В этом году по программе мы планируем привлечь 30 педагогов. Заявки будут приниматься до 15 апреля включительно», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что с момента работы программы в малые города и села Подмосковья приехал работать 71 педагог.

«Кандидаты на участие в программе должны соответствовать ряду требований: быть не старше 55 лет и иметь среднее профессиональное или высшее образование. Победители конкурсного отбора получат выплату в 1 млн рублей, которую они могут использовать по своему усмотрению», - уточнила Каклюгина.

Все «земские учителя» должны будут отработать в образовательных учреждениях от 5 лет. Условия участия в программе опубликованы на сайте министерства образования региона в разделе «Деятельность// Мероприятия // Земский учитель».

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