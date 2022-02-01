РИАМО - 1 фев. В феврале владельцы кошек и собак в Москве могут привить питомцев комплексной вакциной со скидкой, вакцинация — единственный надежный способ защитить животное от различных инфекций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция проходит в государственных ветеринарных клиниках города. Привить животных можно за 900 рублей с учетом скидки 30%. Акция продлится до конца месяца.

Так, для собак делают прививку от бешенства, лептоспироза, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы плотоядных. А кошек защищают от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

В столице на сегодня насчитывается 26 государственных зоолечебниц, в которые владельцы животных могут записаться онлайн или по телефону.

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