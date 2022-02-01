РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Бригады по очистке территорий от снега работают в микрорайоне Кузнечики Подольска в 2 смены, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Подольским комбинатом благоустройства в микрорайоне Кузнечики продолжается устранение последствий непрекращающихся снегопадов. Бригады по очистке территории работают в 2 смены. Ежедневно производятся уборка мусора из урн, очистка подходов к пешеходным переходам, механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон.

Комплексная уборка территории с очисткой парковочных мест производится в плановом порядке. В период с 28 января по 1 февраля очищены: проезд в районе дома 9 по бульвару 65-летия Победы и часть Флотского проезда, дублер улицы Академика Доллежаля возле домов 10-14, 32-36, четная сторона улицы Генерала Смирнова, проезд по улице Генерала Стрельбицкого возле домов 8, 9-13, проезд к детскому саду №45 и другие территории.