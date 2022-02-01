РИАМО - 1 фев. Журналисты и блогеры, освещающие жизнь Подмосковья, могут принять участие в конкурсе на соискание ежегодной губернаторской премии «Медиана», которая создана для поддержки талантливых авторов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Заявку на участие может подать руководитель редакции или сам автор материала до 31 марта. От одного заявителя принимается только одна работа. Это могут быть печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, связанные с жизнью Московской области. Они должны быть опубликованы в СМИ или интернете в период с 1 января по 30 ноября 2021 года.

«Получать журналистские премии - приятно, почетно и ответственно. Сегодня, когда социальные медиа дают возможность любому человеку публиковать свое мнение, минуя редактора и процедуру факт-чекинга, многим кажется, что они - журналисты. Нет. Главная черта настоящей журналистики - достоверность. Дефицитный товар, между прочим!» - отметил член жюри премии «Медиана», главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Он добавил, что журналистам также важно писать интересные материалы.

«Ведь когда не интересно, мы откладываем публикацию, книгу, переключаем канал. Пишите достоверно, интересно, актуально! Это так круто - быть нужными для организации прямой и обратной связи, как людям, так и властям. На благо процветания нашей любимой, хорошеющей с каждым годом и неповторимой Московской области», - добавил Ремчуков.

Лауреатов премии до 31 мая определит экспертное жюри во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. 15 победителей получат денежные призы по 500 тыс. рублей. Отдельно определят лучшие пресс-службы. Для номинации «Лучшая муниципальная пресс-служба Подмосковья» заявку подает глава муниципального образования, для номинации «Лучшая пресс-служба предприятия Подмосковья» – руководитель организации.