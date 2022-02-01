РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В детском саду №30 Подольска провели выставку ВДНХ детских ноу-хау к Международному дню конструктора LEGO. Ребята пообщались с ровесниками из других городов России и Японии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Педагоги детского сада №30 под руководством заведующей Марины Куцый активно внедряют в работу инновационные технологии STEAM-образования для развития у детей основ инженерного мышления. Занимаются конструированием и программированием роботов. В ходе мероприятия связывались онлайн с дошкольными учреждениями и школами из других городов России и детским садом «Катаока но Сато» из Японии. В течение дня на выставке работало несколько центров.

В центре «Япония» возвели кукольный театр «Бунраку» с актерами-роботами, сконструированными руками воспитанников ДОУ №30. Во время онлайн-подключения с детским садом из Японии дошкольники обменялись презентациями о своих дошкольных учреждениях, провели совместную музыкальную паузу и показали творческие номера с участием роботов. В конце встречи устроили сюрприз - поздравление с днем рождения LEGO с русским хороводом и караваем. Благодаря переводчику-воспитателю Оксане Киселевой друзья по обе стороны экрана понимали друг друга.

В уголке «Русь» собрали храмы, дома. Обмен культурным наследием провели с ребятами из детского сада №16 города Владимира. В центре «Космонавтика и авиация» ребята отвечали на вопросы викторины студентов Миасского педагогического колледжа из Челябинска. В парке аттракционов воспитанники детского сада и ученики школы №11 округа поучаствовали в занимательной интерактивной программе. В центре «Мульт-наука» для посетителей выставки провели лекцию о вулканах и гейзерах. Дошколята пообщались с учениками школы №1502 Москвы и представителями компании «Научные развлечения».

В планах у детского сада продолжить онлайн-встречи. В феврале начнется активная подготовка к большому международному фестивалю, в котором примут участие 22 детских сада Подольска и дети из Японии, Сингапура, Малайзии, Турции и КНР.

В создании выставки принимали участие дети, их родители и педагоги ДОУ. Основной целью мероприятия стал обмен творческим опытом и трансляция его посредством интернета. Это объединило ребятишек из других регионов России и из-за рубежа.