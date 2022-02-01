РИАМО - 1 фев. В Новгородской области обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки, ее искали 8 дней, сообщает РЕН ТВ.

Ребенок пропал из дома в городе Холме ночью 25 января. Тело нашли на территории огорода в соседнем доме.

Предварительно, следов насильственной гибели на теле малышки не обнаружили. Точную причину смерти девочки установят судебные эксперты.

Многодетная семья, где пропал ребенок, считается неблагополучной. Ранее семерых детей уже забрали органы опеки, пропавшая девочка являлась восьмым по счету ребенком.

Главные подозреваемые в деле об убийстве — мать ребенка и ее сожитель. Ранее криминалисты нашли в печке дома на участке, где проживала мать девочки, обгоревшие человеческие фрагменты.

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