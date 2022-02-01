РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Артисты подольской студии «Клуб любителей театра» покажут благотворительный спектакль ветеранам в новой Москве, сообщил режиссер театра Владимир Абарбанель.

Артисты «Клуба любителей театра» 30 января сыграли «Нерешительного» в Доме культуры «Быково».

«Публика была замечательная - отмечала смехом все остроумные тонкости комедии, а сотрудники ДК были очень милы и гостеприимны. Одновременно мы готовимся к очередному благотворительному спектаклю, на этот раз будем играть «Нерешительного» для ветеранов Кленовского поселения новой Москвы», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Абарбанель.

Он отметил, что любители театра уже прислали на костюмы для комедии «Беда от нежного сердца» 33 тыс. рублей. Артисты благодарят всех, кто помог, и продолжают сбор.