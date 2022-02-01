РИАМО - 1 фев. В столице возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели маленького ребенка в результате падения с 18 этажа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Трагедия произошла вечером 31 января на Лухмановской улице. Возле жилого дома было найдено тело ребенка 2017 года рождения с травами, характерными для падения с высоты.

Правоохранители установили, что малыш упал с 18 этажа.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы родственников, соседей и очевидцев, расследование продолжается.

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