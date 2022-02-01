РИАМО - 1 фев. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко распорядился проработать вопросы регламентации майнинга криптовалют. Так, в текущем году за незаконный оборот виртуальных активов планируют ввести ответственность вплоть до уголовной, а их использование может стать отягчающим обстоятельством, сообщает во вторник газета «Известия».

Ранее Банк России выступил за запрет оборота и выпуска криптовалют на территории страны. Данный запрет не планировалось распространять на движение активов на иностранных рынках. Однако позицию ЦБ не поддержали другие ведомства.

Разработкой нормативно-правовой базы до конца текущего года займется кабмин в рамках дорожной карты из 15 пунктов по регулированию данной отрасли. В этой работе примут участие такие ведомства, как Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг - с ними ведутся консультации. Также будет организована рабочая группа с представителями криптоиндустрии для получения мнения экспертов по этому вопросу.

Разрабатываемый способ регулирования крипторынка - введение ответственности за нарушения закона в данной сфере. Расследовать такие преступления будет СК, а использование криптовалют признают отягчающим обстоятельством. Планируется внести поправки в УК и УПК РФ, согласно которым криптовалюты будет являться имуществом, а нарушением будет признано уклонение от декларирования операций с виртуальной валютой. Минимальный порог для обязательной декларации операций с виртуальных активами - 600 тыс. рублей.

Кроме того, административная ответственность может наступить в том случае, если будут выявлены организация незаконного оборота криптовалюты, нарушение правил совершения сделок с ней или организация незаконного приема цифровой валюты в качестве встречного предоставления.

Также майнинг криптовалют призвали признать предпринимательской деятельностью и разработать для него порядок налогообложения. В этом случае легализация майнинга помогла бы пополнить бюджеты энергопрофицитных регионов России.

До конца года будет разработана методика оценки виртуальных активов, а также механизмы регистрации и ведения отчетности организаций, участвующих в обороте криптовалюты. Помимо этого, планируется сформировать механизмы проверки на достоверность сведений о владении цифровой валютой.

Правительство рассмотрит иностранный опыт в сфере регулирования криптовалютного рынка. Так, в Китае применена модель запрета майнинга и операций с криптовалютой. В Европе же, наоборот, компании платят за потребляемое электричество, а также предоставляют определенное количество рабочих мест и перечисляют налоги.