РИАМО - 1 фев. УФАС Подмосковья выявило нарушения при проведении электронного конкурса компанией «Мособлэнерго». Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение ведомства, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Жалобу на действия «Мособлэнерго» в управление направило АО «Меридиан». Причиной стали нарушения при проведении конкурса в электронной форме на поставку спецодежды и спецобуви для защиты от общепроизводственных загрязнений для нужд филиалов АО «Мособлэнерго».

Подмосковное УФАС признало жалобу компании «Меридиан» обоснованной, «Мособлэнерго» выдали обязательное для исполнения предписание.

Компания-заказчик закупок не согласилась с решением антимонопольной службы и обратилась в суд. Однако суд ее требований не удовлетворил.