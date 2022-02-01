РИАМО - 1 фев. Во вторник в 8:07 на переезде, расположенном на перегоне Икша-Белый Раст БМО, водитель автомобиля, по предварительной информации, нарушая правила ПДД, совершил выезд на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада грузового поезда, увидев препятствие на пути, применила экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать ДТП, сообщает пресс-служба МЖД.

В результате вынужденной остановки поезда в пути на 44 минуты был задержан электропоезд № 6762 сообщением Поварово-Александров.

Водителей автотранспорта призвали неукоснительно соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов, их нарушение ставит под угрозу не только жизнь и здоровье находящихся в автомобиле людей, но и пассажиров поезда, членов локомотивной бригады.