РИАМО - 1 фев. Столичный проект «Уличный артист» запускает новое направление «Уличный артист в парках». Желающие могут подать заявку на участие до 14 февраля включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уличный артист в парках» — пилотное направление, но его потенциал мы видим уже сейчас. Для артистов это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков — отлично провести время и получить новый культурный опыт, для самих парков — разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей», — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Стать участниками могут артисты и творческие коллективы. Анкеты опубликованы на сайте Московского продюсерского центра. К заявке следует приложить ссылки на 2 видеозаписи своих выступлений.

После завершения заявочного периода жюри предстоит выбрать 200 артистов и творческих коллективов, которых пригласят на очное прослушивание. На нем будут присутствовать представители всех 16 парков Москвы. Артисты и творческие коллективы, прошедшие отбор, смогут бронировать площадки для выступлений с 1 мая до конца летнего сезона на странице проекта.

Проект «Уличный артист» ранее назывался «Уличный музыкант», он существует с ноября 2016 года. Тогда для музыкантов было доступно 11 площадок.

В 2018 году проект переименовали, к нему присоединилась еще 31 площадка, а также выступать получили право представители всех жанров искусства. ​