РИАМО - 1 фев. Московское областное УФАС России приняло решение внести в реестр недобросовестных поставщиков сведения в отношении ООО «Бобчелла». Арбитражный суд Москвы подтвердил законность и обоснованность этого решения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение от МКУ «Благоустройство» о внесении сведений в отношении ООО «Бобчелла» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг. Компания не выполнила условия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Антимонопольное ведомство признало действия компании незаконными, а сведения о ней – подлежащими внесению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с этим решением, руководство организации обратилось в суд. Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС РФ.