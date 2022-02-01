РИАМО - 1 фев. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение подмосковного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Клиника №1» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в областное ведомство поступило обращение ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» о внесении сведений в отношении клиники в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контрактов на оказание услуг по проведению ежедневных медицинских осмотров водителей автотранспортных средств на первое полугодие 2021 года.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Клиника №1» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество с решением не согласилось и обратилось в суд, но суд не удовлетворил требования компании.