РИАМО - 1 фев. В поселке Большие Дворы городского округа Павловский Посад было обнаружено тело местного жителя. По подозрению в совершении убийства задержан 64-летний гражданин, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело с колотой раной живота было найдено возле подъезда дома.

Задержанный пояснил, что причиной для совершения преступления стали внезапно возникшие неприязненные отношения.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый находится под стражей.