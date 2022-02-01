РИАМО - 1 фев. В поселке Большие Дворы городского округа Павловский Посад было обнаружено тело местного жителя. По подозрению в совершении убийства задержан 64-летний гражданин, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Тело с колотой раной живота было найдено возле подъезда дома.
Задержанный пояснил, что причиной для совершения преступления стали внезапно возникшие неприязненные отношения.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый находится под стражей.
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