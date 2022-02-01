РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают ежедневные профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед, напоминая, что водные объекты – источник повышенной опасности в любое время года, поэтому важно соблюдать правила безопасности на льду, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, ледовая поверхность водных объектов Подмосковья остается неоднородной в течение всей зимы. Спасатели ежедневно обнаруживают опасные участки на реках и озерах, где лед остается полностью непригодным для выхода на него человека, так как его толщина не достигает 7 см.

Он добавил, что даже на хорошо замерзших акваториях лед нельзя считать полностью безопасным. Ведь в разных местах одного и того же водоема он неоднороден. Любое происшествие легче предупредить, чем бороться с его последствиями, тем более последствия провала под лед могут стать необратимыми.

«Каждому человеку следует прислушаться и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. При нахождении в ледяной воде полное обморожение наступает в течение нескольких минут. Помощь за это время может просто не успеть прийти. И прекрасное времяпровождение на природе может закончиться в одно мгновение. Стоит ли неоправданно рисковать собственной жизнью?» - заключил Пестов.