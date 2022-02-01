РИАМО - 1 фев. Во вторник в Подмосковье начались еженедельные проверки готовности лесопожарных станций к очередному пожароопасному сезону, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Это многоуровневая проверка. Сперва внутри самого ведомства, затем на федеральном уровне. К началу пожароопасного сезона нужно быть во всеоружии, полностью готовыми. Этот вопрос стоит на моем особом контроле: с проверками выезжаем каждую неделю, общаемся со специалистами на местах», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Уже утверждены планы тушения пожаров во всех 19 лесничествах, подведомственных Комлесхозу. На их основе создан проект сводного плана ликвидации возгораний в лесных массивах Подмосковья. Он согласован департаментом лесного хозяйства по ЦФО, ГУ МЧС России по Московской области и ФБУ «Авиалесохрана».

«Для постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории Подмосковья в круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба комитета, интегрированная с системой-112, для оперативного обмена информацией. Начало пожароопасного сезона в этом году прогнозируется в конце марта – начале апреля», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Он подчеркнул, что важно проработать слаженное взаимодействие всех подразделений до начала пожароопасного периода, так как от их действий зависит стабильность обстановки на территории лесных массивов в Подмосковье.