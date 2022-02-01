РИАМО - 1 фев. Подмосковное УФАС признало рекламу квартир в жилом комплексе, размещенную ООО «Лазурь», ООО «УК «Атлант», ООО «36 Верст» и ООО «Русский имидж» не соответствующей закону. Суд поддержал решение ведомства, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Информация о размещении рекламы на специальной конструкции с возможными нарушениями закона поступила в управление из администрации округа Лобня. УФАС Подмосковья рассмотрело дело и установило, что ООО «Лазурь», ООО «УК «Атлант», ООО «36 Верст» и ООО «Русский имидж» допустили нарушения при размещении рекламы.

Управление вынесло решение о признании данной рекламы ненадлежащей и не соответствующей закону. Компании «36 Верст» и «Русский имидж» с этим решением не согласились и обратились в суд.

Девятый арбитражный суд отказал им в удовлетворении требований.