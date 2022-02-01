РИАМО - 1 фев. Детские технопарки и площадки профориентации проведут интерактивные программы для московских школьников. Мероприятия будут идти с 8 февраля по 29 апреля, регистрация уже доступна, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, для детей организуют несколько сотен различных мероприятий.

«В рамках нового этапа программы с февраля по апрель запланировано около 375 познавательных мероприятий. Они пройдут на 36 площадках — в детских технопарках столицы и центрах ранней профнавигации», — сказала Сергунина.

Регистрация на сайте детских технопарков Москвы уже доступна. Участниками акции станут 36 профориентационных площадок, среди которых будут 10 детских технопарков.

Первый этап проекта прошел в городе с 11 октября по 9 декабря прошлого года.

Глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что мероприятия акции разбиты на 8 направлений, среди которых «Креативные индустрии», «Робототехника», «Наука» и другие.

На занятия нужно приходить со взрослыми, преподавателями или родителями. В одной группе может быть не более 25 детей. Мероприятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер.