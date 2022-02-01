РИАМО - 1 фев. В столице зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года - он составил 0,46%, сообщается на сайте «Экономика Москвы».
По его словам, экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, «зимней» волны пандемии власти не ожидают изменений в тенденции к снижению этого показателя.
Уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается как отношение количества резюме и вакансий, по данным портала HeadHunter, снизился в конце декабря 2021 года на 41% к декабрю 2020 года, а к этому же месяцу 2019 года снижение составило 45%. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60 и 76% соответственно. Число резюме сократилось на 4% и на 2% соответственно.
«С января 2019 года уровень напряженности сохраняется на минимальной отметке – 5,1 резюме на вакансию, в то время как пик пришелся на май 2020-го, когда он составлял 17,2», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По данным портала «Работа в России», число принятых на работу за период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года сотрудников превысило количество уволенных на 584 тыс. человек. Максимальное превышение принятых над уволенными за все время с начала пандемии зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения – 82,1 тыс. человек, оптовой торговле – 73,1 тыс. человек, строительстве – 66,9 тыс. человек, здравоохранении – 57,7 тыс. человек, розничной торговле – 47,3 тыс. человек. В декабре 2021 года наибольший прирост принятых над уволенными был зафиксирован в финансовой сфере – более 4,6 тыс. человек, добавил руководитель департамента.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.
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