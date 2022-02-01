РИАМО - 1 фев. В столице зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года - он составил 0,46%, сообщается на сайте «Экономика Москвы».

«С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в 3 раза: с 1,32% на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года. Также это самый низкий показатель с мая 2020 года. Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения – 3,03%. Сегодня в столице 33,6 тыс. официально зарегистрированных безработных», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, «зимней» волны пандемии власти не ожидают изменений в тенденции к снижению этого показателя.

Уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается как отношение количества резюме и вакансий, по данным портала HeadHunter, снизился в конце декабря 2021 года на 41% к декабрю 2020 года, а к этому же месяцу 2019 года снижение составило 45%. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60 и 76% соответственно. Число резюме сократилось на 4% и на 2% соответственно.

«С января 2019 года уровень напряженности сохраняется на минимальной отметке – 5,1 резюме на вакансию, в то время как пик пришелся на май 2020-го, когда он составлял 17,2», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По данным портала «Работа в России», число принятых на работу за период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года сотрудников превысило количество уволенных на 584 тыс. человек. Максимальное превышение принятых над уволенными за все время с начала пандемии зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения – 82,1 тыс. человек, оптовой торговле – 73,1 тыс. человек, строительстве – 66,9 тыс. человек, здравоохранении – 57,7 тыс. человек, розничной торговле – 47,3 тыс. человек. В декабре 2021 года наибольший прирост принятых над уволенными был зафиксирован в финансовой сфере – более 4,6 тыс. человек, добавил руководитель департамента.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.