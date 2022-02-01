РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. В подмосковной Балашихе ранее судимая женщина попросила у прохожего мобильный телефон и перевела через его онлайн-банк деньги на свой счет, злоумышленницу задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию мкрн Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 27-летнего жителя Долгопрудного. Он рассказал, что неизвестная попросила мобильный телефон для звонка, после чего через онлайн-банк заявителя перевела на свой счет денежные средства. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана ранее судимая 21-летняя жительница Павловского Посада.

Подозреваемая дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».