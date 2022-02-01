РИАМО - 1 фев. Скончалась 21-летняя девушка, пострадавшая в ДТП на 102-м километре внешней стороны МКАД, на нее наехал таксист, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что вечером 31 января водитель автомобиля такси Volkswagen Polo наехал на двух пешеходов - мужчину и девушку, ожидавших погрузку на эвакуатор своего автомобиля из-за технической неисправности.

Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Ход расследования обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.