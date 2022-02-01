РИАМО - 1 фев. Из-за распространения омикрон-штамма количество операторов столичной линии 122 увеличили до 7 тысяч. Это в три раза больше, чем 2 недели назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также за последние 2 недели увеличилось и количество каналов связи линии. Теперь их в 4 раза больше (21 тыс.), а значит линия может выдерживать больший поток одновременных звонков. Операторы консультируют горожан по вопросам оказания медицинской помощи и записывают на приемы круглосуточно. С 07:00 до 24:00 принимаются заявки на вызов врача на дом.

На линии 122 работает голосовой помощник. Он уточняет у звонящего информации и передает ее оператору, который разбирается в ситуации, затем регистрирует вызов врача или переадресует на скорую помощь. Это позволяет сделать взаимодействие эффективнее.

В пиковые часы операторы не всегда успевают ответить всем звонящим. Система самостоятельно составляет список таких обращений граждан, а диспетчеры позднее перезванивают обратившимся. За последнюю неделю операторы делали это более 25 тыс. раз.

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