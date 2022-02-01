РИАМО - 1 фев. Специалисты начали строить на севере столицы временную эстакаду в рамках реконструкции Дмитровского путепровода, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«При реконструкции Дмитровского путепровода, расположенного на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская МЦД-1, перед нами стоит задача максимально снизить влияние работ на пропускную способность магистрали. Поэтому для обеспечения свободного движения транспорта мы возводим здесь временный четырехполосный путепровод», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что в настоящее время рабочие укладывают плиту проезжей части и устанавливают опоры пролетных строений, а устройство насыпи закончено на 80%. Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что около 1,7 тыс. тонн металлоконструкций уже смонтировали для временной эстакады.

«Во время реконструкции старого путепровода предстоит полностью заменить опоры и пролетные строения. Длина нового путепровода будет составлять 312,12 м, ширина ― 44 м. Он обеспечит движение автотранспорта по 4 полосам вместо существующих 3 полос в каждом направлении», — сказал Загрутдинов.

В будущем власти города намерены провести реконструкцию съездов между Дмитровским шоссе и улицами Валаамской, Линии Октябрьской Железной Дороги и Локомотивным проездом. Вдоль путепровода оборудуют четырехметровый тротуар и разместят шумо- и грязезащитные экраны, а также боковые ограждения и противогололедную систему. ​