РИАМО - 1 фев. В январе температура воздуха и количество осадков в Москве оказались выше климатической нормы. Подобные погодные условия сохранятся и в феврале, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в феврале окажется выше многолетних значений на 2-4 градуса.

«Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, к середине февраля возможно одно арктическое вторжение, из-за чего положительное отклонение будет уменьшаться и столбики термометров даже сумеют ненадолго вернутся в свое климатическое русло, но в конце календарной зимы станет немного теплее показателей метеостатистики», – написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Количество осадков будет соответствовать положенной норме в 36 мм либо превысит ее на 10%. Большая часть осадков выпадет в течение первых 10 дней. Февраль будет мягким с умеренным количеством осадков и без сибирских морозов.

«Причиной тому станет преобладающий западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, что обеспечит жителей региона относительно высоким температурным фоном со среднемесячной температурой около минус 5 градусов», – добавил Тишковец.

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