РИАМО - 1 фев. В дачном доме в деревне Шаликово Можайского округа обнаружили лабораторию по производству мефедрона. Преступную деятельность ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Ранее правоохранители вместе с отрядом специального назначения «Гром» задержали жителей Одинцова 35 и 37 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств. В ходе работы в дачном доме одного из задержанных была обнаружена нарколаборатория.

«В нем оперативники обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, электронные весы, стеклянные и пластиковые подносы, канистры с прекурсорами, строительные миксеры и средства химической защиты», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Эксперты установили, что изъятое вещество является мефедроном в объеме порядка 3 кг. Задержанные объяснили, что эта партия изготавливалась в течение месяца. Ее планировали распространить по Подмосковью через закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на оборот наркотиков). Фигурантов отправили под стражу.