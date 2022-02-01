РИАМО - 1 фев. Специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы проверят примерно 1,7 тыс. объектов на соблюдение требований по профилактике распространения Covid-19. Проверки пройдут на предприятиях, в бизнес-центрах, объектах сферы обслуживания и массового скопления людей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В зону особого внимания войдут офисы, социальные и культурные объекты, медицинские, образовательные и спортивные организации, салоны красоты и общественные места. Нарушители будут привлекаться к ответственности, а их деятельность может быть приостановлена», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

В 2021 году сотрудники ведомства провели свыше 44 тыс. проверок, тогда нарушения были выявлены лишь в 1,4% случаев. В основном нарушения были связаны с отсутствием дистанционной разметки и несоблюдением масочно-перчаточного режима. За нарушение требований юрлицам грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

«О социальной дистанции и антивирусной гигиене напоминают не только контрольные органы, но и СМИ, специальные плакаты, стикеры и голосовые сообщения. Не стоит пренебрегать элементарными правилами профилактики, необходимо максимально снизить риски распространения COVID-19», – подчеркнул Овчинский.

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