РИАМО - 1 фев. Сервис автоматического анализа рентгенологических исследований Hub Telemed дополнили новой функцией. Теперь он может оценивать результаты маммографии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный сервис доступен и для врачей других регионов. Он не только обрабатывает снимки с использованием искусственного интеллекта, но и дает возможность медикам из других регионов проконсультироваться с коллегами из Москвы.

«Специальная платформа Hub уже год предоставляет доступ врачам из любых субъектов РФ к технологиям искусственного интеллекта, которые успешно применяются в учреждениях столицы. И мы видим интерес, который проявляют к возможностям сервиса специалисты из других регионов — им воспользовались уже несколько сотен врачей со всей России», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что сервис применяется при обработке результатов компьютерной томографии легких пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также при оценке динамики уже подтвержденного заболевания. Получить доступ к платформе могут специалисты лучевой диагностики и представители клинических специализаций.

«Проект постоянно совершенствуется и расширяется. Теперь на платформе есть возможность обрабатывать и результаты маммографии. Это очень важный шаг, поскольку он позволит повысить качество диагностики и ускорить получение результатов в сложных случаях, в том числе и при выявлении ранних признаков рака груди», — добавила Ракова.​