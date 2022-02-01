РИАМО - 1 фев. В 2021 году Москва заключила 1755 договоров купли-продажи нежилых объектов. Это больше, чем за 3 предыдущих года, когда было заключено 1714 договоров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году с победителями городских торгов было заключено 1755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 116 тысяч квадратных метров. Этот показатель превысил общее количество сделок за 3 предыдущих года. Из года в год количество заключенных сделок увеличивается, в 2018-м было заключено 294 сделки, в 2019-м – 522, а в 2020-м – 898 договоров. В прошлом году больше всего городской недвижимости – 807 сделок – купили физические лица, с индивидуальными предпринимателями заключено 669 договоров, а с юридическими лицами – 279», - сказал Владимир Ефимов.

В департаменте городского имущества отмечают, что объемы продаж столичной недвижимости растут благодаря нескольким факторам: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в цифровое пространство, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов.

Например, в 2021 году стало возможно заключать договоры с единственным участником продажи посредством публичного предложения и аукциона. Оформить сделку теперь могут и с претендентом, который сделал предпоследнее предложение в ходе продажи без объявления цены - если победитель торгов уклонился от заключения соглашения. Благодаря этим нововведениям за год было заключено 143 договора на один миллиард 367 миллионов рублей.

«В 2021 году наибольшим спросом у покупателей городской недвижимости пользовались машино-места – по ним заключили 1125 договоров купли-продажи более чем на 500 миллионов рублей, по нежилым помещениям – 622 договора на 7,7 миллиарда рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними – 8 договоров на 350 миллионов рублей. Наибольшее количество объектов недвижимости выкуплено на юго-западе, востоке и юге города – 775, 229 и 138 единиц соответственно», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Найти лоты и документы о них, изучить подробные характеристики и процедуру городских торгов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Большая часть лотов здесь доступна онлайн в 3D-формате. Подробные условия продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества также есть на сайте единой электронной торговой площадки.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.