РИАМО - 1 фев. Скоростная магистраль, состоящая из Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, построена уже на 62%. По масштабам диаметр будете сопоставим с ТТК и МКАД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая протяженность скоростного диаметра, который формируется на базе двух хорд, составит 68 км. С его открытием в столице появится современная трасса, предназначенная для скоростного транзитного движения машин», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строительство диаметра поделили на 2 участка: от Бусиновской развязки до трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и от шоссе Энтузиастов до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.

По словам заммэра, длинна первого участка составляет 40 км. Он готов на 82%. Протяженность второго участка - 28 км, он завершен на 42%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды решено объединить в новую магистраль под названием «Московский скоростной диаметр».

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