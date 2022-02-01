РИАМО - 1 фев. Вечером на улицах Москвы ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Заторы образуются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Сейчас пробки на дорогах Москвы оцениваются в 2 балла.

Вечером дорожное движение может замедлиться из-за проведения строительных работ, гололедицы и мелких аварий. Ограничен трафик на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

При передвижении по центру города рекомендуется пользоваться метро. Если планируется совершить поездку по вылетным магистралям с выделенными полосами, быстрее будет проехать на наземном транспорте и такси.