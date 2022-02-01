РИАМО - 1 фев. Мужчине, который из мести устроил пожар в жилом доме по улице Дорожная, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, 29 января в жилом доме на улице Дорожная произошел пожар, 2 молодых людей госпитализировали с ожогами различной степени. Девушку и еще одного молодого человека осмотрели медики, им не понадобилась госпитализация.

Следствие установило, что причиной возгорания в жилом доме стал поджог. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 42-летний мужчина.

Он рассказал, что принес к двери квартиры бывшей сожительницы вещи, поджог их и ушел. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. В отношении него предъявлено обвинение по части 3 статьи 3 п. п. «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.