РИАМО - 1 фев. По своим проявлениям «скрытый» омикрон-штамм похож на первый вариант. Ученые намерены выяснить, есть ли у этой мутации какие-либо специфичные признаки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметило британское издание Daily Express со ссылкой на агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, заболевание «скрытым» омикроном приводит к повышению температуры и возникновению кашля. Кроме того, изменяются либо полностью теряются вкус или обоняние.

Разновидность омикрона BA.2 была обнаружена на прошлой неделе. В лабораторных условиях отличить одну мутацию омикрона от другой сложно, однако ПЦР-тесты дают положительный результат при взятии анализа у заразившихся пациентов.

Среди описанных симптомов омикрона отмечаются усталость, ломота в теле и сыпь. Не допустить тяжелого протекания болезни и избежать опасных последствий заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации.

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