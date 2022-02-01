РИАМО - 1 фев. Российские власти направили письменный ответ руководству Соединенных Штатов на предложение по деэскалации ситуации в Европе, сообщает Nation News.

По данным американского информационного агентства Associated Press, США внимательно изучают текст документа, поступившего из России.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО по обеспечению безопасности в Европе. Россия требовала прекратить расширение военного блока на восток и дать гарантии, что членом организации не станет Украина. Кроме того, руководство НАТО должно было отказаться от объединения и размещения ударного вооружения рядом с российскими границами.

Представители России неоднократно подчеркивали, что РФ не представляет никакой угрозы для Украины.