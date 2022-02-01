РИАМО - 1 фев. Чаще всего лыжники повреждают коленные суставы, а любители кататься на коньках — голеностопные, локтевые и лучезапястные суставы. Первую помощь в таких случаях нужно оказывать правильно: для этого необходимо обеспечить жесткую фиксацию поврежденного сегмента, но не совершать никаких движений в суставе, сообщила РИАМО травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Азатуи Муравьева.

«При катании на лыжах травмы происходят под действием сил, действующих в результате падения, перекрещивания лыж или разъезда лыж в стороны. Травмы при катании на коньках обусловлены жесткой фиксацией стоп в коньках, падением во время поворотов, падением на выпрямленные руки, соприкосновением с лезвием коньков», — объясняет Муравьева.

По ее словам, у лыжников чаще всего распространены травмы коленных суставов, а также повреждения передней крестообразной, внутренних боковых связок и менисков. Нередко обращаются с травмами локтевых, плечевых суставов и головы. Узнать о наличии травмы можно по сильной боли, нарастающей отечности и покраснении, а также гематомам. При повреждении головы характерны тошнота, рвота, нарушение речи, зрения и сознания, а также головокружение.

«При катании на коньках преобладают травмы голеностопных суставов, а также локтевых, лучезапястных и коленных суставов, головы, копчика, порезы. Разумеется, нужно понимать, в каком случае необходимы специальные действия, а когда речь идет о простом ушибе», — рассказала Муравьева.

Она напомнила, что пострадавшему первую помощь нужно оказывать правильно. Для этого надо обеспечить жесткую фиксацию поврежденного сегмента с применением шины, бинта, веревки. При этом важно не совершать никаких движений в суставе.

Если у пострадавшего открытый перелом или рана, то следует укрыть рану бинтом или марлей. При сильном кровотечении — наложить жгут выше места повреждения, при возможности — обработать антисептиками. Муравьева предостерегает от самостоятельного вправления вывиха и репозиции переломов, такую процедуру должны проводить профессиональные врачи. До приезда медиков следует обеспечить пострадавшему покой и наблюдать за его состоянием.

«При подозрении на травму незамедлительно обращайтесь к врачу. Врач может назначить необходимую диагностику, вовремя оказать помощь и дать рекомендации, которые помогут избежать осложнений, длительной реабилитации и быстрее вернут вас к активной жизни», — советует Муравьева.