РИАМО - 1 фев. В первый день февраля в столице и Подмосковье будет облачно, местами ожидается небольшой снег и до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, температура воздуха будет на 7,5 градусов выше климатической нормы.

Максимальные показатели температуры воздуха в столице составят минус 3-1 градус, по области минус 6-1 градус.

В регионе ожидается аномально низкое атмосферное давление, скорость юго-западного ветра не будет превышать 10 метров в секунду.

Чтобы помочь организму справиться с погодными нагрузками, жителям региона рекомендуют уделять достаточно времени отдыху, вести активный образ жизни и гулять на свежем воздухе. В качестве профилактики по рекомендации врача можно пить витамины, чай с лимон и медом, корнем имбиря.