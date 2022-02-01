РИАМО - 1 фев. С сегодняшнего дня заявку на открытие летнего кафе в Москве можно будет подать в электронном виде, они будут включены в городскую схему размещения.

Заявки будут принимать на портале mos.ru. Срок предоставления услуги сократится с 30 до 23 дней.

Заявители также смогут подать документы и традиционно — в бумажном виде. Выданные разрешения по-прежнему действуют бессрочно.

Сейчас в городской схеме размещения насчитывается около 3,4 тыс. летних кафе. В 2011 году их было 1,3 тыс.​