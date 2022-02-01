РИАМО - 1 фев. Территории возле 7 станций будущего четвертого Московского центрального диаметра благоустроят в 2022 году. Станции расположены в новой Москве, на западе и юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, специалисты займутся благоустройством местности у станций «Минская», «Мещерская», «Внуково», «Кокошкино», «Толстопальцево», «Очаково» и «Переделкино». Бирюков подчеркнул, что там уберут коммуникации под землю, сделают новую канализацию и проложат тротуары.

«В рамках проектов воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделаем дополнительную ливневую систему», — сказал он.

По его словам, для водителей возле станций обустроют дополнительные автомобильные парковки. Еще там появятся современные павильоны для ожидания общественного транспорта, велопарковки, точки проката велосипедов и самокатов.

При этом дорога к станциям метро станет безопаснее — на территориях установят дополнительное освещение. Это будут фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками. А наземные уличные переходы теперь будут иметь опоры контрастного освещения.

Помимо всего прочего, на территориях около станций высадят 1,5 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников. Также будет обустроено более 237 тыс. кв. м газона.

«Озеленение — обязательный этап всех городских работ по благоустройству и пространства возле транспортных объектов — не исключение», — подчеркнул заммэра.