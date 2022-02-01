РИАМО - 1 фев. Маткапитал и соцвыплаты увеличили на 8,4% в России с сегодняшнего дня, о них заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Денежные выплаты увеличили семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, а также ветеранам.

По словам Мишустина, еще вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка.

«Увеличится и размер материнского капитала и на первого ребенка. С почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., а также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей», — сказал он.

В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.

Премьер также отметил важность своевременного получения материальной помощи всем тем, кому она положена.