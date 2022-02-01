РИАМО - 1 фев. Жители Подмосковья со вторника смогут записаться на прием к врачу в вечернее время по предварительной записи.

Как отметила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, это позволит снизить нагрузку на медучреждения в утренние часы.

«Мы приняли решение, что с 16:00 до 20:00 все наши кабинеты неотложной помощи будут работать по предварительной записи», — сказала она.

По ее словам, жители могут запланировать свой прием к врачу вечером во второй половине дня, чтобы разгрузить утренние часы работы медучреждений.