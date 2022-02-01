РИАМО - 1 фев. Сегодня отмечают Новый год по лунному календарю, Международный день десерта и Всемирный день хиджаба.

Новый год по лунному календарю

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре, который сопровождается фестивалями и гуляниями. Они длятся 15 дней. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

В большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.

Международный день десерта

Для любителей сладного сегодня — особенный день, ведь именно 1 февраля отмечают Международный день десерта. Он носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и Сети.

До сих пор среди любителей сладкого не сформировалось общее мнение относительно того, когда же отмечать сей праздник. Кто-то ратует за встречу его 12 ноября, кто-то – 1 февраля. Появление второй даты связано с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание.

Всемирный день хиджаба

Этот праздник набирает популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его – представители ислама, хотя находится много интересующихся этим необычным праздником и среди представителей иных религиозный конфессий.

Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире, который чаще стал встречаться на улицах европейских стран, России и других государств, где светская культура подчас весьма далека, либо вообще не соприкасается с традиционными, в том числе религиозными представлениями о том, как и во что должна одеваться женщина.

День работника лифтового хозяйства в России

1 февраля в России отмечают пока еще не получивший официального статуса профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Праздник этот носит соответствующее название, иногда употребляемое в упрощенном варианте – День лифтовика.

Выбор даты праздника имеет под собой определенные исторические основания. В этот день в 1949 году вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно эта дата и была выбрана работниками лифтового хозяйства в качестве профессионального праздника еще в советскую эпоху.