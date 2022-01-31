РИАМО - 31 янв. Московская область по итогам 2021 года заняла 3-е место в медиарейтинге самых упоминаемых в СМИ российских регионов в контексте национальных проектов, соответствующее исследование подготовлено компанией «Медиалогия».

Первое место медиарейтинга заняла Самарская область, на второй строчке расположился Краснодарский край. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей свыше 73 тыс. источников.

В прошлом году СМИ сообщали, что в Подмосковье прошло открытие транспортной развязки в Химках на пересечении федеральной трассы М-10 «Россия» и ул. Репина, которая была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также в 2021 году СМИ сообщали, что в Московской области запустили вторую очередь крупнейшего предприятия по переработке отходов «Восток» по нацпроекту «Экология». Российский экологический оператор в рамках нацпроекта «Экология» выделит 2,9 млрд рублей инвестиций на 2 проекта по переработке отходов в Подмосковье.

СМИ писали, что крупнейший в стране завод по переработке пластика откроют в Егорьевске к концу 2022 года. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» по всей России планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации бытовых отходов.

Кроме того, СМИ сообщали, что свыше 260 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за объекты для благоустройства территорий в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За первую неделю онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства, которое стартовало в РФ с 26 апреля, его участниками стали свыше 37 тыс. жителей Подмосковья.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.