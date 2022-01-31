РИАМО - 31 янв. Глава управы района Восточный города Москвы Виктор Ивановский освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Ивановский родился 4 апреля 1958 года в поселке Чкалово Светлогорского района Гомельской области Белорусской ССР. С 1998 по 2008 работал на руководящих позициях в различных коммерческих организациях.

В 2008 году Ивановского приняли на государственную гражданскую службу и назначили на должность замглавы управы района Восточный Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

С февраля 2011 года он занимал пост первого замглавы управы района Восточный по вопросам строительства, жилищной политики, ЖКХ и благоустройства. Должность глава управы района Восточный Ивановский занимал с 16 ноября 2011 года.