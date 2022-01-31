РИАМО - 31 янв. Глава управы Тимирязевского района Москвы Александр Панасенко освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Александр Панасенко родился 26 июня 1978 года в Ставрополье. С 2006 по 2013 год работал в организациях, занимающихся эксплуатацией жилищного фонда в Москве.

С июня 2013 года по сентябрь 2016 года занимал должность первого замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства управы Левобережного района столицы.

С октября 2016 года по 18 мая 2017-го был первым замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства управы Тимирязевского района Москвы, а также исполнял обязанности главы управы. Пост главы управы Тимирязевского района он занял 19 мая 2017 года.