РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Мобильные офисы «Мособлгаза» в феврале посетят населенные пункты Мытищ. Во вторник офис будет работать в деревне Данилково, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подмосковье в рамках программы социальной газификации продолжают работу мобильные офисы «Мособлгаза».

Подать заявку на подведение газа до границ участка и заключение комплексного договора, а также задать вопросы специалистам компании можно и 2 февраля, передвижной офис приедет в село Марфино. А 3 февраля он будет в деревне Сорокино. Время работы - с 10:00 до 16:00.

Графики движения мобильных офисов опубликованы на сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация». Если среди них нет конкретного населенного пункта, то заявку на проведение встречи можно подать в территориальном сельском отделении или через старосту.