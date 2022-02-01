РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. Щелковский историко-краеведческий музей со вторника проведет фотоконкурс по 4 номинациям. Конкурс проводится в год 55-летия музея, сообщается на сайте музея.

Идея конкурса – визуальное отражение смысла и содержания изменений, происходящих в Щелковском историко-краеведческом музее и в его внешней среде. Цель конкурса – создать галерею фоторабот, отражающих атмосферу, создаваемую как сотрудниками музея, так и его гостями.

В номинации «Наедине с музеем» оцениваются фотопортреты гостей музея в выставочных залах. Обязательное условие – на фотоработах должен просматриваться интерьер музея. «Главный экспонат» – оцениваются фотоработы предметной съемки музейных экспонатов музея, которые выполнены творчески, нестандартно. «Музейная архитектура и интерьер» – оцениваются фотографии здания музея как архитектурного сооружения и элемента городской среды. Обязательное условие интерьерных фотографий – отсутствие на фото людей. «#ЩИКМ55конкурс» – номинация, в которой собраны фото о музее по теме фотоконкурса, помеченные хештегом #ЩИКМ55конкурс. Обязательное условие – быть подписанным на Instagram-аккаунт музея.

Прием конкурсных работ осуществляется по 30 апреля по электронной почте: muzey99.foto@mail.ru. Все подробности можно узнать на сайте музея: http://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/fotokonkurs-v-dialoge-s-muzeem/.​