РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В Подольске во вторник начался прием заявок на соискание премии им. Игоря Герасимова за социально значимые инициативы, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Почетный гражданин Подольска Игорь Герасимов внес большой вклад в развитие города. В 1992 году он был назначен первым заместителем главы администрации. Под его руководством создана новая система социальной поддержки населения, внедрены современные формы работы образовательных учреждений и многое другое. Премия была учреждена в 2020 году постановлением главы городского округа.

Прием заявок на присуждение данной премии пройдет по 28 февраля. Заявки принимаются на электронную почту отдела социальных коммуникаций: apodol@yandex.ru. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-70.