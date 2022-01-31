РИАМО - 31 янв. Пятилетний ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на востоке столицы, сообщает РИА Новости.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в 24-этажном жилом доме на ул. Лухмановская. По его словам, в результате падения с высоты погиб мальчик в возрасте примерно 5 лет.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

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